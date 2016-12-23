TODAYS TOP NEWS FRIDAY DECEMBER 23, 2016
Dec 23rd, 2016 by headlines
*A 60-YEAR-OLD WOMAN KNOWN TO BE A FAITH HEALER AND HER DAUGHTER BRUTALLY KILLED IN DANAO
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*PIPILA KA MGA SAKOP SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SUPAK SA PAGBANHAW SA SILOT NGA KAMATAYON SA NASOD
*LAIN NA SAB ANG NAGMANEHO OG MOTORSIKLO ANG NAMATAY HUMAN MAAKSIDENTE DIDTO SA BARANGAY LINCOD, LUNGSOD SA MARIBOJOC
*NANGHINAUT SI BOKAL KRISTINE ALEXIE TUTOR NGA MOLAMBO PA ANG TURISMO SA BOHOL SA PAGSULOD NI CESAR MONTANO SA DEPARTAMENTO SA TURISMO
*GITAMBAGAN SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE ANG PUBLIKO NGA IPABILING HIMSOG UG SEGUROHON ANG KALUWASAN SA PASKO UG BAG-ONG TUIG
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