TODAYS TOP NEWS FRIDAY DECEMBER 2, 2016
Dec 2nd, 2016 by headlines
*NGCP SCHEDULES ANOTHER 13-HOUR BLACKOUT TOMORROW
*BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE STARTS DRUG-CLEARING OPERATIONS IN BARANGAYS IN JANUARY FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF OPLAN DOUBLE BARREL ALPHA
*LOCAL MANAGEMENT TEAM OF NEW BOHOL AIRPORT PROJECT TACKLES LIVELIHOOD DURING YESTERDAY’S COORDINATION MEETING
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*GIBANTAYAN KARON SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY ANG MGA PRESYO SA MGA NAG-UNANG PALALITON HUMAN SA PAGHAGBA SA KANTIDAD SA PESO BATOK SA DOLYAR
*IBALHIN NGADTO SA CAGAYAN DE ORO ANG HEPE SA COAST GUARD DINHI SA BOHOL UG MOPULI ANG BAG-ONG HEPE KARONG PETSA 6 SA DISYEMBRE
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