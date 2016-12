*NBI TEAM ARRESTS A FORMER COP WHO IS A NEPHEW OF EX-NBI DIRECTOR WYCOCO AND A FORMER BARANGAY KAGAWAD OF TIPTIP IN A DRUG RAID

*MANAGEMENT OF SOUTHER STAR BUS COMPANY CLAIMS THEIR BUS DRIVERS HAVE BEEN HARASSED BY PANGLAO PUBLIC UTILITY VEHICLE DRIVERS

*NANGAYO OG TABANG ANG PDEA ILABINA SA MGA GINIKANAN BATOK SA PAGSULOD SA MGA KABATAN-ANON SA ILLEGAL NGA DROGAS

*SUKWAHI SA NAANDAN SA MIAGING MGA KATUIGAN, DILI NA TAPTAPAN ANG MGA SUMBOHAN SA MGA PUSIL SA MGA PULIS SA PAGSINGABOT SA PASKO UG BAG-ONG TUIG SUBAY SA MANDO SA BUHATANG NASYONAL SA PNP UG ISALIG NALANG SA MAAYONG PAMUOT SA MGA PULIS ANG DILI PAGPABOTO SA ILANG MGA ARMAS PANAHON SA KASADYAAN

*PADAYONG WA NAPATGANG SA KAGAMHANAN SA SYUDAD ANG PAGPASAKAY OG MGA PASAHERO SA MGA KOLORUM NGA MGA V-HIRE NGA ANHA MAGPUNDO GAWAS SA INTEGRATED BUS TERMINAL

